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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Futboldan yayılmaz

Futboldan yayılmaz

İtalyanlar bir an önce eski hayatlarına dönmek istiyor.

İtalyanlar bir an önce eski hayatlarına dönmek istiyor. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli " koronavirüsü yaydığını söylemek doğru değil. Sahadaki 22 futbolcu, kulübeden gelecek 6 oyuncu ile birlikte 3 hakem virüsün yayılması için risk arz etmez" ifadelerini kullandı.

  1. 25.4.2020
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