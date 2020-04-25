Futboldan yayılmaz
İtalyanlar bir an önce eski hayatlarına dönmek istiyor.
İtalyanlar bir an önce eski hayatlarına dönmek istiyor. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli "Futbolun koronavirüsü yaydığını söylemek doğru değil. Sahadaki 22 futbolcu, kulübeden gelecek 6 oyuncu ile birlikte 3 hakem virüsün yayılması için risk arz etmez" ifadelerini kullandı.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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