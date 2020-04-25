Futboldan yayılmaz

İtalyanlar bir an önce eski hayatlarına dönmek istiyor. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli "Futbolun koronavirüsü yaydığını söylemek doğru değil. Sahadaki 22 futbolcu, kulübeden gelecek 6 oyuncu ile birlikte 3 hakem virüsün yayılması için risk arz etmez" ifadelerini kullandı.