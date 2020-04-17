Menemensporlu Gentian Selmani'ye Avrupa yolu gözüktü!
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Memenspor'da forma giyen Gentian Selmani, Bologna başta olmak üzere Olympiakos, Spartak Moskova, Krasnodar ve Zorya gibi Avrupa ekiplerini peşine taktı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani'ye Avrupa yolu gözüktü.
Bu sezon sarı-lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından olan ve yaptığı kurtarışlarla birçok maçta takımı ipten alan 21 yaşındaki kaleciye İtalya, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna'dan teklifler geldiği öğrenildi.
Menemenspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Selmani için İtalya'nın Bologna, Yunanistan'ın Olymipakos, Rusya'nın Spartak Moskova ve Krasnodar, ile Ukrayna'nın Zorya ekiplerinin devrede olduğu vurgulandı.
Selmani'nin gelecekte çok iyi bir kariyere sahip olacağını dile getiren Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Kalecimiz çok yetenekli ve disiplinli. Tekliflerin gelmesi çok doğal. Ancak şu an koronavirüs salgınından kurtulup yeniden futbola dönmek önceliğimiz. Her şey düzeldiğinde transferler de gerçekleşir" diye konuştu.
Sezon başında Arnavutluk'un KF Laçi takımından transfer edilen Selmani, ülkesinin A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
- 17.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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