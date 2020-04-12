Inter ve Milan sanal derbide kozlarını paylaştı! Sonucu...
İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Milan arasında oynanan maçlar her zaman büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden sonra Milano derbisi konsol oyunundan oynandı. Inter'i temsilen Esposito, Milan'ı temsilen ise Leao sanal derbide kozlarını paylaştı.
Serie A'da karşılaşmaların corona virusü nedeniyle ertelenmesinin ardından iki genç santrfor Leao ve Esposito bu kez takımlarını temsilen sanal derbide karşı karşıya geldi.
Portekizli Leao ilk 11'de olduğu kadroda ilk golü de kendisi atarak büyük sevinç yaşadı. Ancak 17 yaşındaki Esposito, Romelu Lukaku'nun ayaklarından beraberlik golünü getirdi.
Genç santrfor beraberliğin ardından hücum etkinliğini artırarak Lautaro Martinez ile öne geçti ancak Milanlı Leao Zlatan İbrahimovic'in yetenekleriyle bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi.
Farklı derbide taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
- 12.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter ve Milan sanal derbide kozlarını paylaştı! Sonucu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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