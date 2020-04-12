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12 Nisan 2020, Pazar
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Inter ve Milan sanal derbide kozlarını paylaştı! Sonucu...

Inter ve Milan sanal derbide kozlarını paylaştı! Sonucu...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Milan arasında oynanan maçlar her zaman büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden sonra Milano derbisi konsol oyunundan oynandı. Inter'i temsilen Esposito, Milan'ı temsilen ise Leao sanal derbide kozlarını paylaştı.

Serie A'da karşılaşmaların corona virusü nedeniyle ertelenmesinin ardından iki genç santrfor Leao ve Esposito bu kez takımlarını temsilen sanal derbide karşı karşıya geldi.

Portekizli Leao ilk 11'de olduğu kadroda ilk golü de kendisi atarak büyük sevinç yaşadı. Ancak 17 yaşındaki Esposito, 'nun ayaklarından beraberlik golünü getirdi.

Genç santrfor beraberliğin ardından hücum etkinliğini artırarak Lautaro Martinez ile öne geçti ancak Milanlı Leao Zlatan İbrahimovic'in yetenekleriyle bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi.

Farklı derbide taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

  1. 12.04.2020
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