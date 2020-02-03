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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Slimani'nin Inter'e transferine engeli

Slimani'nin Inter'e transferine Monaco engeli

Leicester City'den 'ya kiralanan ve sezonun ilk yarısında gösterdiği performansa rağmen arka plana atılan Islam Slimani'nin ara döneminin bitimine bir gün kala Inter'in radarına girdiği ancak transferin Monaco'nun bir talebi nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi.

Ara döneminin bitmesine kısa bir süre kala Islam Slimani'nin İtalyan devi Inter'e transfer olma ihtimalinin doğduğu ancak 'nun bu transferi adeta sabote ettiği öne sürüldü.

Calciomercato'nun haberine göre, Slimani'yi istediğini Monaco'ya ileten Inter'in istekli tutumuna rağmen Monaco ağır hareket etti ve Inter'den para istedi.

Fransız ekibinin bu tutumu sonrasında da Lukaku'nun yedeği olarak düşünülen Slimani'nin transferi rafa kalktı.

2018/19 sezonunda formasıyla büyük hayal kırıklığı yaratan 31 yaşındaki Islam Slimani, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 14 maçta 7 gol atıp 7 asist yapmış ancak yine de ikinci plana atılmaktan kurtulamamıştı.

  1. 03.02.2020
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