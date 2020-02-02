Udinese 0-2 Inter Milan | Maç sonucu
İtalya Serie A 22. hafta mücadelesinde Udinese deplasmanına konuk olan Inter rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Dacia Arena'da oynanan ve TSİ 22.45'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlandı.
Mücadelede Inter'e 3 puanı getiren golleri 64. dakikada ve penaltıdan 71. dakikada Romalu Lukaku kaydetti.
Bu sonucun ardından Inter 51 puana ulaşarak Lazio'yu geride bıraktı ve ligin ikinci sırasına yerleşti. 15. sıradaki Udinese ise 24 puanda kaldı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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