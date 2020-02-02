Udinese 0-2 Inter Milan | Maç sonucu

Dacia Arena'da oynanan ve TSİ 22.45'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlandı.

Mücadelede Inter'e 3 puanı getiren golleri 64. dakikada ve penaltıdan 71. dakikada Romalu Lukaku kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter 51 puana ulaşarak Lazio'yu geride bıraktı ve ligin ikinci sırasına yerleşti. 15. sıradaki Udinese ise 24 puanda kaldı.



