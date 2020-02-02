Udinese 0-2 Inter Milan | Maç sonucu - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Udinese 0-2 Inter Milan | Maç sonucu

Udinese 0-2 Inter Milan | Maç sonucu

A 22. hafta mücadelesinde Udinese deplasmanına konuk olan Inter rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'da oynanan ve TSİ 22.45'te başlayan karşılaşma beIN 3 ekranlarından naklen yayınlandı.

Mücadelede Inter'e 3 puanı getiren golleri 64. dakikada ve penaltıdan 71. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter 51 puana ulaşarak Lazio'yu geride bıraktı ve ligin ikinci sırasına yerleşti. 15. sıradaki Udinese ise 24 puanda kaldı.

  1. 03.02.2020
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