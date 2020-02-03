Maç sonucu | Sampdoria 2-4 Napoli | Eljif Elmas golünü attı gözyaşlarını tutamadı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Haberleri Maç sonucu| Sampdoria 2-4 Napoli | Eljif Elmas golünü attı gözyaşlarını tutamadı

Maç sonucu| 2-4 | golünü attı gözyaşlarını tutamadı

Maç sonucu| Sampdoria 2-4 Napoli | Eljif Elmas golünü attı gözyaşlarını tutamadı

İtalya Serie A 22. hafta maçında 'lı , 'ya konuk oldu. Maçın 16. dakikasında sahneye çıkan Eljif Elmas Napoli formasıyla ilk golünü atarken gol sonrasında duygusal anlar yaşadı.

, Serie A'nın 22. haftasında deplasmanına konuk oldu.

TSİ 22.45'te başlayan ve Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 3. dakikasında Arkadiusz Milik'in attığı golle öne geçen Napoli'nin ikinci golü sezon başında 'den edilen 'tan geldi.

Sağ kanattan kullanılan kornerde Giovanni Di Lorenzo'nun aşırttığı topu altıpasta düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Napoli kariyerinin ilk golünü attı.


Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

Takım arkadaşları tarafından tebrik edilen 20 yaşındaki oyuncu gol sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.

Sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elmas, Sampdoria maçı öncesinde Napoli formasıyla çıktığı 18 maçta gol veya asist yapamamıştı.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 00:54
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