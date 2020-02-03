Maç sonucu| Sampdoria 2-4 Napoli | Eljif Elmas golünü attı gözyaşlarını tutamadı

Napoli, Serie A'nın 22. haftasında Sampdoria deplasmanına konuk oldu.

TSİ 22.45'te başlayan ve Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 3. dakikasında Arkadiusz Milik'in attığı golle öne geçen Napoli'nin ikinci golü sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas'tan geldi.

Sağ kanattan kullanılan kornerde Giovanni Di Lorenzo'nun aşırttığı topu altıpasta düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Napoli kariyerinin ilk golünü attı.





Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır



Takım arkadaşları tarafından tebrik edilen 20 yaşındaki oyuncu gol sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.

Sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elmas, Sampdoria maçı öncesinde Napoli formasıyla çıktığı 18 maçta gol veya asist yapamamıştı.