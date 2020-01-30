Çalhanoğlu manşetlerde
Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finalde Torino'yu 4-2 yenerek, yarı finale yükseldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 82'de oyuna girdiği maçta takımı 2-1 yenikken 90+1 ve 106'da attığı gollerle yarı final kapısını açtı.
Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finalde Torino'yu 4-2 yenerek, yarı finale yükseldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 82'de oyuna girdiği maçta takımı 2-1 yenikken 90+1 ve 106'da attığı gollerle yarı final kapısını açtı. Yarı finalde Juventus'la eşleşen Milan'da Çalhanoğlu, MVP seçilirken, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, "Milan'da Türk işi", Corriere dello Sport ise "Çalhanoğlu Show" başlığını manşetinde kullandı.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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