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30 Ocak 2020, Perşembe
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Çalhanoğlu manşetlerde

Çalhanoğlu manşetlerde

, 'nda Torino'yu 4-2 yenerek, yarı finale yükseldi. Milli futbolcumuz , 82'de oyuna girdiği maçta takımı 2-1 yenikken 90+1 ve 106'da attığı gollerle yarı final kapısını açtı.

, 'nda Torino'yu 4-2 yenerek, yarı finale yükseldi. Milli futbolcumuz , 82'de oyuna girdiği maçta takımı 2-1 yenikken 90+1 ve 106'da attığı gollerle yarı final kapısını açtı. Yarı finalde 'la eşleşen Milan'da Çalhanoğlu, MVP seçilirken, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, "Milan'da Türk işi", Corriere dello Sport ise "Çalhanoğlu Show" başlığını manşetinde kullandı.

  1. 30.1.2020
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