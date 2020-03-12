Cristiano Ronaldo'dan sevindirici haber! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Sağlık Bakanlığı açıkladı: Ronaldo'nun test sonucu...

'dan sevindirici haber!

Cristiano Ronaldo'dan sevindirici haber!

Portekiz , 'un dünyaca ünlü futbolcusu ve annesi 'ya uygulanan testlerde koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.

Portekiz , koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan ile ilgili sevindirici haberi verdi. Bakanlık, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Portekiz'in Madeira adasında bulunan Juventuslu yıldızda koronavirüse rastlanmadığını açıkladı. Ayrıca CR7'nin annesi 'ya yapılan koronavirüs testinin de negatif çıktığı ifade edildi.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 01:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cristiano Ronaldo'dan sevindirici haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN