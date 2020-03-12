Cristiano Ronaldo'dan sevindirici haber!
Portekiz Sağlık Bakanlığı, Juventus'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo ve annesi Maria Dolores Aveiro'ya uygulanan testlerde koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.
Portekiz Sağlık Bakanlığı, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Cristiano Ronaldo ile ilgili sevindirici haberi verdi. Bakanlık, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Portekiz'in Madeira adasında bulunan Juventuslu yıldızda koronavirüse rastlanmadığını açıkladı. Ayrıca CR7'nin annesi Maria Dolores Aveiro'ya yapılan koronavirüs testinin de negatif çıktığı ifade edildi.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 01:06
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