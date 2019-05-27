Antonio Conte'ye yıllık 81 milyon TL verecekler
Haftalardır konuşulan Antonio Conte-Inter birlikteliği artık resmiyete dökülüyor. İtalyan basını, tecrübeli çalıştırıcının bu hafta içerisinde resmen açıklanacağını bildirirken, Conte'nin alacağı ücrete dair de dikkat çeken bir iddiada bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesine rağmen hocasını değiştiriyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 49 yaşındaki teknik adam, kulübün Çinli sahipleriyle 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Öte yandan Sky Sports Conte'nin yıllık maaşının yıllık net 12 milyon euro (81 milyon TL) olacağını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Chelsea'deki görevinden ayrıldığından beri kulüpsüz olan tecrübeli teknik adamın, Inter yöneticileri ile birlikte Tottenham ile Liverpool arasında Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini yerinde takip edeceği de gelen bilgiler arasında.
- 27.05.2019
- Antonio Conte'ye yıllık 81 milyon TL verecekler
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"
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baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
Antonio Conte'ye yıllık 81 milyon TL verecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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