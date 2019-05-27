Antonio Conte'ye yıllık 81 milyon TL verecekler

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesine rağmen hocasını değiştiriyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 49 yaşındaki teknik adam, kulübün Çinli sahipleriyle 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Öte yandan Sky Sports Conte'nin yıllık maaşının yıllık net 12 milyon euro (81 milyon TL) olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'deki görevinden ayrıldığından beri kulüpsüz olan tecrübeli teknik adamın, Inter yöneticileri ile birlikte Tottenham ile Liverpool arasında Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini yerinde takip edeceği de gelen bilgiler arasında.