Inter Antonio Conte'yi bu hafta resmen açıklayacak
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'ye yıllık 81 milyon TL verecekler

Antonio Conte'ye yıllık 81 milyon TL verecekler

Haftalardır konuşulan -Inter birlikteliği artık resmiyete dökülüyor. İtalyan basını, tecrübeli çalıştırıcının bu hafta içerisinde resmen açıklanacağını bildirirken, Conte'nin alacağı ücrete dair de dikkat çeken bir iddiada bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesine rağmen hocasını değiştiriyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 49 yaşındaki teknik adam, kulübün Çinli sahipleriyle 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Öte yandan Sky Sports Conte'nin yıllık maaşının yıllık net 12 milyon euro (81 milyon TL) olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 'deki görevinden ayrıldığından beri kulüpsüz olan tecrübeli teknik adamın, Inter yöneticileri ile birlikte Tottenham ile arasında Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini yerinde takip edeceği de gelen bilgiler arasında.

  1. 27.05.2019
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