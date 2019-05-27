Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli, Serie A'nın son haftasında Inter ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcunun son dakikada girdiği gol pozisyonu ise ligde iki takımın kaderine doğrudan etki etti.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:45
Güncelleme: 27.05.2019 10:13
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İtalya Serie A'da, dün akşam hem küme düşme hattını yakından ilgilendiren hem de Avrupa kupalarına katılacak takımların netleştiği nefes kesen maçlar oynandı. Karşılaşmalardan en dikkat çeken isim ise milli futbolcu Salih Uçan oldu.
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Sassuolo'yu 3-1 yenen Atalanta, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun bir gollük katkı yaptığı Milan, SPAL'ı 3-2 mağlup etmesine karşın 5. sırada kaldı.
Öte yandan geceye damga vuran isim Empoli'de forma giyen Salih Uçan oldu. Milli futbolcu Inter karşısında 2-1 gerideyken son dakikada kaçırdığı net pozisyonla adeta tarihe geçti.
Salih Uçan'ın kaçırdığı net gol pozisyonu sonrası Empoli, rakibine 2-1 yenilerek Serie A'ya veda edenler arasında yer aldı.
Inter de milli futbolcunun kaçırdığı gol sonrası 3 puanı hanesine yazdırarak Milan'ın bir puan önünde Devler Ligi'ne katılım hakkı elde etti.
Inter maçından istediği sonuç gelmeyen Milan ise UEFA Avrupa Ligi'ne bilet aldı.
Bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder'in oyuna sonradan dahil olduğu Roma ise evinde Parma'yı 2-1 mağlup ederek 66 puanla ligi 6. sırada tamamladı.