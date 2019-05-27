Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli, Serie A'nın son haftasında Inter ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcunun son dakikada girdiği gol pozisyonu ise ligde iki takımın kaderine doğrudan etki etti.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:45 Güncelleme: 27.05.2019 10:13
Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

İtalya Serie A'da, dün akşam hem küme düşme hattını yakından ilgilendiren hem de Avrupa kupalarına katılacak takımların netleştiği nefes kesen maçlar oynandı. Karşılaşmalardan en dikkat çeken isim ise milli futbolcu Salih Uçan oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

Sassuolo'yu 3-1 yenen Atalanta, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun bir gollük katkı yaptığı Milan, SPAL'ı 3-2 mağlup etmesine karşın 5. sırada kaldı.

Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

Öte yandan geceye damga vuran isim Empoli'de forma giyen Salih Uçan oldu. Milli futbolcu Inter karşısında 2-1 gerideyken son dakikada kaçırdığı net pozisyonla adeta tarihe geçti.

Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

Salih Uçan'ın kaçırdığı net gol pozisyonu sonrası Empoli, rakibine 2-1 yenilerek Serie A'ya veda edenler arasında yer aldı.

Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

Inter de milli futbolcunun kaçırdığı gol sonrası 3 puanı hanesine yazdırarak Milan'ın bir puan önünde Devler Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

Inter maçından istediği sonuç gelmeyen Milan ise UEFA Avrupa Ligi'ne bilet aldı.

Salih Uçan'dan geceye damga vuran hareket

Bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder'in oyuna sonradan dahil olduğu Roma ise evinde Parma'yı 2-1 mağlup ederek 66 puanla ligi 6. sırada tamamladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN