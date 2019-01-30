Fiorentina kupada yarı finalde
İtalya Kupası çeyrek final maçında Fiorentina, sahasında Roma'yı 7-1 yenerek tur atladı.
Kupadaki çeyrek final maçında Fiorentina, Federico Chiesa'nın "hat-trick" yaptığı maçta başkent temsilcisini 7-1 gibi farklı skorla mağlup ederek son dört takım arasına kaldı.
Ev sahibi ekibe farkı getiren diğer golleri Luis Muriel, Marco Benassi ve Giovanni Simeone (2) kaydetti.
Roma'nın tek golü Aleksandar Kolarov'dan gelirken, Edin Dzeko 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Fiorentina, yarı finalde Atalanta-Juventus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 30.1.2019 23:03
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fiorentina kupada yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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