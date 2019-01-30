Fiorentina kupada yarı finalde
30 Ocak 2019, Çarşamba
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kupada yarı finalde

Fiorentina kupada yarı finalde

çeyrek final maçında , sahasında Roma'yı 7-1 yenerek tur atladı.

Kupadaki çeyrek final maçında , Federico Chiesa'nın "hat-trick" yaptığı maçta başkent temsilcisini 7-1 gibi farklı skorla mağlup ederek son dört takım arasına kaldı.

Ev sahibi ekibe farkı getiren diğer golleri Luis Muriel, Marco Benassi ve Giovanni Simeone (2) kaydetti.

Roma'nın tek golü 'dan gelirken, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Fiorentina, yarı finalde Atalanta-Juventus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 30.1.2019 23:03
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