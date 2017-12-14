Milan'ın kalecisini ağlattılar

Gianluigi Donnarumma, İtalya Kupası'nda Verona'ya karşı oynadıkları ve 3-0 kazandıkları mücadelenin ardından adeta psikolojik bunalıma girdi!

Maçta kendisi için tribünlerde açılan "6 milyon euroluk yıllık ücretin ve asalak kardeşin... Sana olan sabrımız tükendi. Artık git!" yazılı pankart nedeniyle karşılaşmanın ardından soyunma odasında gözyaşlarına boğuldu.







San Siro'da açılan pankartın hikayesi geçtiğimiz yaza dayanıyor. Donnarumma'yla yapılan görüşmelerin ardından sözleşme yenileyen Milan, genç oyuncunun kendisi gibi kaleci olan ağabeyi Antonio Donnarumma'ya da imza attırmıştı.

Serie A'daki kötü gidişatın ardından bu gelişme yeniden gündeme gelmiş ve taraftarlar maçlarda Donnarumma'nın takımdan gönderilmesine yönelik tezahüratlarla yönetime baskı yapmaya çalışmıştı.







Verona maçında açılan pankartı gördükten sonra moralman çöken ve soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamayan Donnarumma'yı sahada teselli eden ilk isim takım kaptanı Leonardo Bonucci oldu.







Takımın teknik direktörü Gennaro Gattuso ise Donnarumma'nın bu tepkiyi hak etmediğini açıklamış ve "O bence şu an dünyanın en iyi kalecisi ve onu korumak için elimden ne geliyorsa yapacağım" şeklinde konuşarak taraftarlara gözdağı vermişti.





