Osman Zeki Korkmaz: Her konuda bir hayal kurabilirsiniz

Tredyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sözlerine tarihi bir felaketle sarsılan Hatayspor camiasına ve Hatay halkına geçmiş olsun dilekleriyle başladı.

Maçla ilgili konuşacak çok şey olduğunu kaydeden Korkmaz, "Mesela Hatayspor takımı avantaj olarak ve içinde bulunduğu durum olarak kritik bir noktada ama oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıttığımız için çok şükür birkaç hafta sonra sakat, cezalı ve hasta oyuncularımızın da geri gelmesiyle, biraz biraz daha kendimize gelebildik" diye konuştu.

"HER KONUDA BİR HAYAL KURABİLİRSİNİZ, BİR HEDEF KOYABİLİRSİNİZ"

Beşiktaş ile oynadıkları hazırlık maçını hatırlatan Osman Zeki Korkmaz, "Orada bu ibarelere rastlamıştık. Bunu da resmi maçta görmek bizi mutlu etti. Yaptığımız işin taktiksel sürecin, antrenman sürecinin karşılığını almak mutluluk verici. Bugün 2.88 gol ortalamasıyla belki de Süper Lig ortalamasının çok üzerinde, hem kendi ortamımızın hem de lig ortalamasının çok üzerinde bir beklentiyle keyifli bir maç oynadık. Rakip takım ilk kornerini 55. dakikadan sonra attı. Az öncede söyledim. Buna devam edersem bu şova girecek, skor üzerinden şova girecek. Buraya girmek istemiyorum. Sadece vermek istediğim tek bir mesaj var bu maçla ilgili. Hayal kurmak, hedef koymak, insanın olduğu yerle, içinde bulunduğu konumla alakalı değildir. Her konuda bir hayal kurabilirsiniz, bir hedef koyabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Son haftalarda maç kazanamadıklarını, puan alamadıklarını ve prim kazanamadıklarını ifade eden Korkmaz, "Bizimle beraber tesiste 7 gün, 24 saat bizim için uğraşan insanlar da kazanamıyordu. Bizi de en çok rahatsız eden buydu. Bir haftadır futbolcu arkadaşlara bu maçı, özellikle bu maçı, tesiste çimleri kesen, çamaşırlarımızı yıkayan, yemeklerimizi yapan, odalarımızı temizleyen, zaten konforlu hayatlarımızı daha da konforlu hale getirmek için 7 gün, 24 saat uğraşan insanlar için bir şeyler kazandık bugün. Onlar da prim alacak biz alırken. Bu anlamda çok mutluyum. Bizlerin anlık, günlük bir kahve içerken harcadığı paralar, o insanların hayatında önemli katma değerler üretebilir. Bu anlamda da yine söylüyorum, kendimizden daha çok bizler için çalışan insanları mutlu edebilirsek, bizim için bundan sonraki en büyük mutluluk bu olacaktır" açıklamasında bulundu.