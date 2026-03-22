Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Bende o kalite var

Arda Güler, Elche’ye attığı golün benzerini denediğini belirterek, “Böyle gol atmak istiyordum. Çünkü böyle vuruş kalitem var” dedi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'ye attığı golün benzerini daha önce de denediğini belirterek, "Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. Çünkü böyle vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum.

Tabii ki gol attığımda çok mutlu oldum" dedi. 21 yaşındaki futbolcu, "Real Madrid her konuda beni daha iyi olmaya itiyor. Çünkü burada oynamanın gereksinimleri var. En çok mental olarak geliştiğimi söyleyebilirim. Her gün iyi oyunculardan gördüğüm şeylerle kendimi çok geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

MAÇTAN ÖNCE DUA EDERİM

Genç oyuncu, maçtan önce yaptığı ritüellere dair, "Maçlardan önce dualar etmeye çalışırım. Kendimi maça hazırlamaya çalışırım. Sahaya da sağ ayakla girmeye çalışırım. Bunlar benim ritüellerim" yanıtını verdi. İspanya'da 3. sezonunu geçiren Arda, iki ülkenin benzer kültürleri olduğunu söyledi.

