CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Getafe ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir çıkış yakalayan Getafe, 32 puanla 11. sırada yer alıyor. Son 2 haftada 2 beraberlik alan ve beklenmedik puan kayıpları yaşayan Real Betis ise 43 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki, Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 08:19
Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 27. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Getafe, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Mavi-beyazlılar, son 4 maçta 3 galibiyet alarak moral buldu ve 32 puanla 11. sıraya yükseldi. Konuk Real Betis ise son 2 haftada art arda beraberliklerle puan kaybetti ve 43 puanla 5. sıradaki yerini korumaya çalışıyor. Peki, Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GETAFE-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 27. hafta mücadelesinde oynanacak Getafe-Real Betis maçı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

GETAFE-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanacak Getafe-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Dev derbinin ardından sert eleştiri!
Çakar'dan derbi sonrası flaş Osimhen sözleri!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davası yarın başlıyor 402 sanık hakim karşısına çıkacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan TFF'ye açık çağrı!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor-Antalyaspor maçı bilgileri Rizespor-Antalyaspor maçı bilgileri 09:20
Beşiktaş'tan TFF'ye açık çağrı! Beşiktaş'tan TFF'ye açık çağrı! 09:13
Çakar'dan derbi sonrası flaş Osimhen sözleri! Çakar'dan derbi sonrası flaş Osimhen sözleri! 09:03
Dev derbinin ardından sert eleştiri! Dev derbinin ardından sert eleştiri! 08:27
Torreira'dan transfer çağrısı! Torreira'dan transfer çağrısı! 01:24
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:22
Daha Eski
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:21
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! 01:13
Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? 01:12
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 01:12
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! 01:12
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! 01:12