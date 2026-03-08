Getafe-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 27. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Getafe, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Mavi-beyazlılar, son 4 maçta 3 galibiyet alarak moral buldu ve 32 puanla 11. sıraya yükseldi. Konuk Real Betis ise son 2 haftada art arda beraberliklerle puan kaybetti ve 43 puanla 5. sıradaki yerini korumaya çalışıyor. Peki, Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GETAFE-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 27. hafta mücadelesinde oynanacak Getafe-Real Betis maçı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

GETAFE-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanacak Getafe-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.