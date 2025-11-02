CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Betis-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga)

Real Betis-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga)

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Betis ile Mallorca karşı karşıya gelecek. 2 haftalık galibiyet hasretine güçlü rakibi karşısında son vermeyi amaçlayan Real Betis, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Mallorca ise kritik karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Real Betis-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 11:40
Real Betis-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga)

Real Betis-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 11. haftanın bir diğer önemli buluşması, Real Betis ile Mallorca'yı karşı karşıya getiriyor. Son iki haftada istediği sonuçları alamayan ve galibiyete hasret kalan Real Betis, bu kez taraftar desteğini arkasına alarak üç puana uzanmanın planlarını yapıyor. Öte yanda Mallorca cephesi, zorlu bir deplasmana çıkmanın bilinciyle hazırlıklarını sürdürüyor. Kritik mücadelede hata yapmadan, en azından bir puanla dönmeyi amaçlayan kırmızı-siyahlılar, Betis'e karşı dirençli bir oyun ortaya koyarak haftanın sürpriz sonucuna imza atmayı hedefliyor. Peki, Real Betis-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Real Betis-Mallorca maçı 2 Kasım Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak Real Betis-Mallorca maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

