Federico Valverde’den flaş açıklama: Asla pes etmeyeceğim!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Federico Valverde, son dönemde hakkında çıkan eleştiriler ve iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı: "İtibarımı zedeleyen birçok haber okudum. Evet, kötü maçlarım oldu, bunun farkındayım. Ama hiçbir zaman saklanmadım, eleştirilerin karşısına dimdik çıktım. Gerçekten çok üzgünüm. İnsanlar hakkımda pek çok şey söyleyebilir ama asla 'oynamaktan kaçındı' diyemezler. Bu kulüp için her şeyimi verdim, kırıkla, sakatlıkla sahaya çıktım, hiç şikâyet etmedim ya da izin istemedim.

Teknik direktörle iyi bir ilişkim var. Bu da bana hangi pozisyonda oynamayı tercih ettiğimi söyleme özgüveni veriyor. Ama her zaman, her maçta, her deplasmanda, her görevde oynayabileceğimi açıkça belirttim. Bu kulüp için kalbimi ve ruhumu ortaya koydum ve bunu yapmaya devam edeceğim. Bazen yeterli olmayabilir, bazen istediğim gibi oynamayabilirim. Ama şerefim üzerine yemin ederim ki asla pes etmeyeceğim. Sonuna kadar savaşacağım ve ihtiyaç duyulan her yerde görev alacağım."