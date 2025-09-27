CANLI SKOR ANA SAYFA
Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 7. hafta maçında Villarreal ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 11:54
Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Villarreal - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Villarreal, evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal - Athletic Bilbao maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Villarreal - Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Buchanan, Partey, Gueye, Solomon; Mikautadze, Pepe

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Navarro; Berenguer

