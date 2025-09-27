Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Villarreal - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Villarreal, evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal - Athletic Bilbao maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Villarreal - Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Buchanan, Partey, Gueye, Solomon; Mikautadze, Pepe

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Navarro; Berenguer