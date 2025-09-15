Espanyol-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Espanyol-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Espanyol sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. İki takım da kazanarak yeni sezonun ilk haftalarını başarılı tamamlamayı amaçlıyor. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Espanyol-Mallorca maçı canlı yayın bilgileri oldu. Peki, Espanyol-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Espanyol-Mallorca maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.