Espanyol-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Espanyol ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Espanyol-Mallorca maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Espanyol-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 10:09
İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Espanyol sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. İki takım da kazanarak yeni sezonun ilk haftalarını başarılı tamamlamayı amaçlıyor. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Espanyol-Mallorca maçı canlı yayın bilgileri oldu. Peki, Espanyol-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Espanyol-Mallorca maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

