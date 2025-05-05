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Haberler İspanya La Liga Girona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Girona ile Mallorca 34. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Girona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 13:01
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Girona-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Girona ile Mallorca mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona-Mallorca maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GIRONA-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga, Martinez, Lopez, Krejci, Blind, Tsigankov, Arthur, Herrera, Gutierrez, Portu, Stuani

Mallorca: Roman, Morey, Valjent, Raillo, Copete, Mojica, Sanchez, Mascarell, Samu, Darder, Larin

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