  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Celta Vigo-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo ile Leganes karşı karşıya gelecek. Peki, Celta Vigo-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Celta Vigo-Leganes maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celta Vigo-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo-Leganes maçının canlı anlatımı için tıklayın

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo ile Leganes kozlarını paylaşacak. Celta Vigo-Leganes karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Celta Vigo-Leganes maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Celta Vigo-Leganes maçıyla ilgili tüm detaylar...

CELTA VIGO-LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Celta Vigo-Leganes maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da gündem yeniden Pena!
F.Bahçeli futbolculardan tur yemini!
DİĞER
Villayı polis eşliğinde gezdiriyor! Ünlü diyetisyen Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu
İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti
Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!
F.Bahçe'den yaz transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 07:59
Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi! Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi! 00:43
F.Bahçe'de Medina isyanı! F.Bahçe'de Medina isyanı! 00:43
Bodrum 3 puanı kaptı! Bodrum 3 puanı kaptı! 00:43
A. Efes'ten kritik galibiyet! A. Efes'ten kritik galibiyet! 00:43
Üç büyüklerin maaş harcamaları açıklandı! Üç büyüklerin maaş harcamaları açıklandı! 00:43
Daha Eski
Lukaku'dan Mourinho açıklaması! Lukaku'dan Mourinho açıklaması! 00:43
G.Saray o ismi gönderdiğine bin pişman! G.Saray o ismi gönderdiğine bin pişman! 00:43
Ada'nın Semih ısrarı sürüyor! Ada'nın Semih ısrarı sürüyor! 00:43
G.Saray'a o isimden olumsuz yanıt! G.Saray'a o isimden olumsuz yanıt! 00:43
F.Bahçe'nin çeyrek final ihtimali açıklandı! F.Bahçe'nin çeyrek final ihtimali açıklandı! 00:43
G.Saray'ın Boey planı ortaya çıktı! G.Saray'ın Boey planı ortaya çıktı! 00:43