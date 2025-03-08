Celta Vigo-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo-Leganes maçının canlı anlatımı için tıklayın

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo ile Leganes kozlarını paylaşacak. Celta Vigo-Leganes karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Celta Vigo-Leganes maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Celta Vigo-Leganes maçıyla ilgili tüm detaylar...

CELTA VIGO-LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Celta Vigo-Leganes maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.