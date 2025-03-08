Barcelona-Osasuna maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Osasuna 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona-Osasuna maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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