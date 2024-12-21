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Haberler İspanya La Liga Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona - Atletico Madrid 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. La Liga'nın ilk iki sırasında yer alan takımların mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Diego Simeone yönetiminde Barcelona deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Atletico Madrid, ligin yeni lideri olmayı hedefliyor. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Hans Flick'in öğrencileri ise kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 14:10
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Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona - Atletico Madrid 19. haftada mücadele edecek.

Ligin ilk iki sırasında yer alan takımların karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Barcelona, kötü gidişata dur demek istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Hans Flick'in öğrencileri, zirvedeki konumunu korumayı amaçlıyor.

38 puanla averajla 2. sırada yer alan Atletico Madrid ise Barcelona deplasmanında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Diego Simeone yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Madrid temsilcisi, zirvenin yeni sahibi olmayı hedefliyor.

Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Atletico Madrid maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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