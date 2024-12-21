Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona - Atletico Madrid 19. haftada mücadele edecek.

Ligin ilk iki sırasında yer alan takımların karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Barcelona, kötü gidişata dur demek istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Hans Flick'in öğrencileri, zirvedeki konumunu korumayı amaçlıyor.

38 puanla averajla 2. sırada yer alan Atletico Madrid ise Barcelona deplasmanında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Diego Simeone yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Madrid temsilcisi, zirvenin yeni sahibi olmayı hedefliyor.

Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Atletico Madrid maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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