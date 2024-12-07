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Haberler İspanya La Liga Leganes - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Leganes ile Real Sociedad 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leganes - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 10:20
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Leganes - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes ile Real Sociedad 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes - Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Real Sociedad maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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