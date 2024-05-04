Girona 4-2 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Girona ile Barcelona kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede 2 kez öne geçen Barcelona üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

Girona'nın gollerini 4. dakikada Dovbyk, 65 ile 75. dakikada Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti. Barcelona'da ise sahneye 3. dakikada Christensen ve 45+1. dakikada Lewandowski çıktı.

Bu sonuçla Girona ligde 74 puana yükseldi. Barcelona ise 73 puanda kaldı.

Ligin bitimine 4 hafta kalan 87 puanla zirvede bulunan Real Madrid şampiyonluğunu garantiledi.