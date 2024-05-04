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Girona 4-2 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona, İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Girona ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi 4-2 kazanan Girona 3 puanın sahibi oldu ve bitime 4 hafta kala ikinci sıraya yükseldi. Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dovbyk, 65 ile 75. dakikada Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti. Barcelona'da ise sahneye 3. dakikada Christensen ve 45+1. dakikada Lewandowski çıktı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 21:32
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Girona 4-2 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Girona ile Barcelona kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede 2 kez öne geçen Barcelona üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

Girona'nın gollerini 4. dakikada Dovbyk, 65 ile 75. dakikada Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti. Barcelona'da ise sahneye 3. dakikada Christensen ve 45+1. dakikada Lewandowski çıktı.

Bu sonuçla Girona ligde 74 puana yükseldi. Barcelona ise 73 puanda kaldı.

Ligin bitimine 4 hafta kalan 87 puanla zirvede bulunan Real Madrid şampiyonluğunu garantiledi.

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