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İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

Son dakika spor haberleri... Real Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo ağlarına atan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol basınından büyük övgü aldı. İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:28
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İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

La Liga'da lider Real Madrid, 28. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu farklı mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, puanını 69 yapıp en yakın rakibi Girona'yla 7 puanlık farkı korudu.

İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

Real Madrid'de Arda Güler, maçın 89. dakikasında oyuna dahil olurken milli futbolcu 90+4'te ağları havalandırdı. Takımının dördüncü golünü atan Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

Maçta Real Madrid adına diğer goller Vinicius Jr., Vincent Guaita (kendi kalesine) ve Carlos Domiguez'den (kendi kalesine) geldi.

İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

NTV Spor'da yer alan habere göre karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Real Madrid'in galibiyetiyle birlikte Arda Güler'in performansına da yer verdi.

İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

AS'ın bugünkü kapağında "Arda Güler partiyi renklendirdi." ifadeleri yer aldı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde ise "Arda Güler partiyi bitirdi" sözleri kullanıldı.

İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

Marca'da yer alan haberde, "Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Arda Güler, bugüne kadar 6 maçta 83 dakika forma giyerek Real Madrid taraftarlarına futbolunda özel bir şeyler olduğunu göstermeyi başardı." ifadeleri yer aldı.

İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

Haberde ayrıca, "Şimdi bunun devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek ama net olan şey, adım attığı her yerde kalitenin ona eşlik ettiği ve küçük vuruşlarla Santiago Bernabeu'yu kendisine aşık edebildiği." denildi.

İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!

Arda Güler, Celta Vigo karşısında kaydetti golle Real Madrid formasıyla gol atan 416. oyuncu oldu. Bu sezon Real Madrid formasıyla Arda Güler 6 maçta forma giydi. Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde süre alamamıştı.

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