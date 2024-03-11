İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı!
Son dakika spor haberleri... Real Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo ağlarına atan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol basınından büyük övgü aldı. İşte ayrıntılar...
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NTV Spor'da yer alan habere göre karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Real Madrid'in galibiyetiyle birlikte Arda Güler'in performansına da yer verdi.
AS'ın bugünkü kapağında "Arda Güler partiyi renklendirdi." ifadeleri yer aldı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde ise "Arda Güler partiyi bitirdi" sözleri kullanıldı.
Marca'da yer alan haberde, "Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Arda Güler, bugüne kadar 6 maçta 83 dakika forma giyerek Real Madrid taraftarlarına futbolunda özel bir şeyler olduğunu göstermeyi başardı." ifadeleri yer aldı.
Haberde ayrıca, "Şimdi bunun devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek ama net olan şey, adım attığı her yerde kalitenin ona eşlik ettiği ve küçük vuruşlarla Santiago Bernabeu'yu kendisine aşık edebildiği." denildi.
Arda Güler, Celta Vigo karşısında kaydetti golle Real Madrid formasıyla gol atan 416. oyuncu oldu. Bu sezon Real Madrid formasıyla Arda Güler 6 maçta forma giydi. Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde süre alamamıştı.
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