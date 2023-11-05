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Real Madrid - Rayo Vallecano maçı CANLI | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Milli yıldızımız da maç kadrosunda yer alıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 00:00
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Real Madrid - Rayo Vallecano maçı CANLI | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede milli yıldız Arda Güler, yedek kulübesinde yer alıyor.

Real Madrid - Vallecano maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Arrizabalaga, Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia, Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, Vinicius Jr., Joselu.

Vallecano: Dimitrievski, Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino, Palazon, Ciss, Valentin, Garcia, de Tomas, Lopez.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'te S Sport 2'ta canlı yayınlanıyor.

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