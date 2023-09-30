Haberler İspanya La Liga Girona 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

Girona 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

İspanya La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda ligin namağlup ekibi Girona'yı 3-0 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 21:48
Girona 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda ligin namağlup takımlarından Girona'yı 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini, 17. dakikada Joselu, 21. dakikada Aurelien Tchouameni ve 71. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Eflatun-beyazlılarda Nacho Fernandez, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Milli futbolcu Arda Güler, sol bacak arka kaslarındaki sakatlıktan dolayı maçta forma giyemedi.

Real Madrid, puanını 21'e çıkararak ligin ilk sırasında yer aldı. Barcelona, 20 puanla ikinci sırada, Girona ise 19 puanla 3. sırada yer alıyor.

DİĞER
‘Küçük Kadınlar’ın yıldızı Fulya Zenginer ve eşi Kuntay Tarık Evren’den 1 yaşındaki oğullarıyla aile pozu! Öpmelere doyamadı!
Kemal Kılıçdaroğlu yine HDPKK'ya selam çaktı: Kayyum felakettir
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Zaha siftah yaptı! G.Saray ikinci yarıda açıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı saat kaçta?
Girona - Real Madrid maçı ne zaman?
💥SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (30 EYLÜL)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? (30 EYLÜL)
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda 2 puan bıraktı! PSG deplasmanda 2 puan bıraktı! 21:54
Buruk'tan sakatlık açıklaması! Ndombele... Buruk'tan sakatlık açıklaması! Ndombele... 21:53
Gençlerbirliği ile Manisa FK yenişemedi! Gençlerbirliği ile Manisa FK yenişemedi! 21:51
Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı! Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı! 21:47
Bayern Münih 1 puana razı oldu! Bayern Münih 1 puana razı oldu! 21:46
Wilfried Zaha: Önemli olan takımın kazanması Wilfried Zaha: Önemli olan takımın kazanması 21:34
Daha Eski
Lazio'yu yenen Milan liderliğe yükseldi! Lazio'yu yenen Milan liderliğe yükseldi! 21:31
Sacha Boey: Manchester United başka seviye Sacha Boey: Manchester United başka seviye 21:25
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:13
Zaha siftah yaptı! G.Saray ikinci yarıda açıldı Zaha siftah yaptı! G.Saray ikinci yarıda açıldı 21:02
RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte o anlar RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte o anlar 20:44
G.Saray'ın golü öncesi faul var mı? G.Saray'ın golü öncesi faul var mı? 20:36