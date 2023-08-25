Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Celta Vigo ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Real Madrid maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo

Villar; Mingueza, Starfelt, Nunez, Sanchez; De la Torre, Beltran, Sotelo, Bamba; Larsen, Aspas

Real Madrid

Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius