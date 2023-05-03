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Getafe 1-0 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal attığı golle Celta Vigo karşısında takımına galibiyeti getirdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 01:06 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 01:28
Getafe 1-0 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe, 33. hafta maçında sahasında Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

Enes Ünal, karşılaşmanın 2. dakikasında ceza sahasında düşürülerek takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı gole çeviren Enes, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk 11'de sahaya çıkan ve karşılaşma sonuna kadar oyunda kalan Enes, sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıktı.

78. dakikada Celta Vigo'dan Joseph Aidoo, Enes Ünal'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kart cezalısı Enes, Real Madrid maçında oynamayacak

Enes, 90+2. dakikada gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü ve 13 Mayıs'ta deplasmandaki Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu sezon toplam gol sayısını 14'e çıkaran Enes, Barcelonalı Robert Lewandowski (19 gol) ve Karim Benzema'nın (17 gol) ardından La Liga'da Espanyollu Jose Luis Mato ile birlikte en golcü 3. futbolcu konumunda bulunuyor.

Ligde 6 maç sonra galibiyet alan Getafe, 34 puanla 18. sırada düşme hattında bulunuyor.

Getafe, teknik direktör Quique Sanchez Flores'i geçen hafta görevden alarak yerine 29 Nisan'da Jose Bordalas'ı getirmişti.

ENES ÜNAL'DAN REKOR

Getafe forması giyen Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geride bırakarak İspanya La Liga'da en fazla maça çıkan Türk oyuncu oldu. Getafe formasıyla 98, Valladolid formasıyla 68, Villarreal formasıyla 23 ve Levante formasıyla 7 maçta forma giyen Enes Ünal, bu alanda rekor kırdı. 25 yaşındaki oyuncu toplamda çıktığı 196 maçta 52 gol ve 14 asistlik katkı verdi.

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