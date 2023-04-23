Mallorca 3-1 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Mallorca ile Getafe karşı karşıya geldi. Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanmayı başardı. Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri Lee Kang-In (2) ve Antonio Raillo kaydetti. Konuk ekip Getafe'nin tek golü Borja Mayoral'dan geldi.

Getafe'de forma giyen Enes Ünal ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Mallorca 40 puana yükseldi. Getafe ise 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken, Getafe evinde Almeria'yı ağırlayacak.