Getafe - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Getafe ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Espanyol maçı 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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GETAFE - ESPANYOL BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe

Soria; Mitrovic, Duarte, Dakonam; Amavi, Maksimovic, Milla, Alena, Iglesias; Mayoral, Unal

Espanyol

Lecomte; Gil, Calero, S Gomez, Montes; Darder, Exposito, Souza; Braithwaite, Joselu, Puado