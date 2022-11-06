Haberler İspanya La Liga Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 13. haftasında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:00
Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Villarreal ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Mallorca maçı 6 Kasım Pazar günü, saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Rulli; Moreno, Torres, Mandi, Femenia; Parejo, Capoue, Trigueros; Baena, Danjuma, Pino

Mallorca

Rajkovic; Costa, Copete, Valjent, Nastasic, Gonzalez; Lee, De Galarreta, Babu, Rodriguez; Muriqi

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