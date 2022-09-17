Mallorca - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Mallorca - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Mallorca ile Almeria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca ile Almeria maçı 17 Eylül Cumartesi saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MALLORCA - ALMERIA MUHTEMEL 11'LER

Mallorca

Rajkovic; Nastasic, Raillo, Valjent; Maffeo, Battaglia, Sanchez, Rodriguez, Costa; Muriqi, Kang-in

Almeria

Martinez; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Robertone, Eguaras, Costa; Embarba, Sousa, Ramazani