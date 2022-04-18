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Barcelona 0-1 Cadiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... İspanya La Liga'da heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürdü. 32. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında Cadiz'i ağırladı. Mücadele konuk ekip Cadiz'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 00:24
Barcelona 0-1 Cadiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Cadiz'i ağırladı.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Cadiz 1-0 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 49. dakikada Lucas Perez'in golü Cadiz'e galibiyeti getirdi. Barcelona maç sonuna kadar yakaladığı yüzde 75'lik topa sahip olma oranı, 18/6'lık şut istatistiklerine rağmen Cadiz kalesinde gol bulmayı başaramadı.

Barcelona, bu mağlubiyetle ligde yakaladığı 15 maçlık namağlup ve 7 maçlık galibiyet serilerini de kaybetmiş oldu. Öte yandan Cadiz, tarihinde ilk kez Nou Camp'ta Barcelona'yı mağlup etmiş oldu.

Bu sonuçla düşme potasında olan Cadiz, 31 puana yükselerek ligde rahat bir nefes aldı. Ligde ilk 4'e tutunma hedefinde olan Barcelona ise 60 puanda kaldı ve ağır bir yara aldı.

La Liga'da ligin bitimine 6 hafta kala zirvede 15 puan farkla yalnız kalan Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

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