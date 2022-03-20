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İspanya'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Barcelona, Real Madrid'in evi Santiago Bernabeau'da kozlarıı paylaşacak. Birbirinden önemli yıldızlar, Real Madrid Barcelona maçı kapsamında galibiyet mücadelesi verecek. Real Madrid, kazanması halinde liderlik koltuğundaki yerini perçinleyecek. Barcelona'nın kazanması durumunda ise aradaki puan farkı biraz daha azalmış olacak. İşte, Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler ve son bilgiler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 13:45
İspanya'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

İspanya La Liga 29. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona, kozlarını Santiago Bernabeau Stadı'nda paylaşacak.

İspanya'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi potasından kopmak istemeyen Barcelona'nın dev mücadelesi 20 Mart Pazar günü TSİ 23:00'da başlayacak.

İspanya'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

Ligde son 6 maçından 5 galibiyetle ayrılmayı bilen lider Real Madrid'de, yıldız oyuncu Karim Benzema ve Ferland Mendy maç kadrosunda yer alamayacak. La Liga'daki son 4 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran Xavi'nin ekibi Barcelona'da ise Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti ve Serginio Dest gibi eksikler bulunuyor.

İspanya'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

28 haftası geri kalan La Liga'da 66 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid, en yakın takipçisi Sevilla'ya 10 puan fark atmış durumda. 1 maçı eksik Barcelona ise 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde son düzlüğe girerken iki takım da hem El Clasico galibiyetiyle morallenmek hem de rakiplerinin hedefine ket vurmayı planlıyor.

İspanya'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi kulüplerin yaptığı açıklamaya göre; Real Madrid takımı siyah formayla, Barcelona takımı ise Katalonya'yı temsilen sarı-kırmızı formayla sahaya çıkacak.

İspanya'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Isco, Vinicius

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