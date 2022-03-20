İspanya'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

28 haftası geri kalan La Liga'da 66 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid, en yakın takipçisi Sevilla'ya 10 puan fark atmış durumda. 1 maçı eksik Barcelona ise 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde son düzlüğe girerken iki takım da hem El Clasico galibiyetiyle morallenmek hem de rakiplerinin hedefine ket vurmayı planlıyor.