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Real Mallorca - Cadiz: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Vedat Muriqi tarihe geçti!

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Mallorca, evinde Cadiz'i 2-1 mağlup ederken, Vedat Muriqi de yeni takımıyla siftah yaptı. Kosovalı forvet, skoru 2-1'e getiren golü kaydedip takımını galibiyete taşıdı. Muriqi, La Liga'da gol atan ilk Kosovalı futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 20:28
Real Mallorca - Cadiz: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Vedat Muriqi tarihe geçti!

İspanya La Liga'da Mallorca ile Cadiz karşı karşıya geldi.Ligin 23. haftasında oynanan karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Mallorca oldu.

MURIQI'DEN SİFTAH

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Salva Sevilla ve 66. dakikada yine penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Cadiz'in tek golü ise 8. dakikada Ruben Alcarez'den geldi.

TARİHE GEÇTİ

Lazio'dan devre arası transfer döneminde Mallorca'ya giden Muriqi attığı golle tarihe geçti. 28 yaşındaki futbolcu, La Liga'da gol atan ilk Kosovalı oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Mallorca, puanını 23'e yükseltti. Cadiz ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Cadiz ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.

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