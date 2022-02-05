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Celta Vigo - Rayo Vallecano: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Celta Vigo sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'da oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 22:38
Celta Vigo - Rayo Vallecano: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Celta Vigo ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan taraf, 2-0'lık skorla Celta Vigo oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12 ve 81. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Rayo Vallecano'da forma giyen Radamel Falcao, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonucun ardından Celta Vigo, 30 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Celta Vigo, Cadiz deplasmanına konuk olacak. Vallecano ise Osasuna'yı kendi sahasında ağırlayacak.

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