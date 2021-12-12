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Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 16:04 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 16:04
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 12 Aralık Pazar günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Atletico Madrid: Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Cunha

BENZEMA BELİRSİZ SUAREZ YOK!

Real Madrid'de hafta içinde Inter karşısında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Karim Benzema'nın durumu maç saatinde belli olacak. Porto deplasmanında kritik bir galibiyete imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Atletico Madrid cephesinde ise sakatlığı bulunan golcü Luis Suarez derbide takımdan ayrı kalacak.

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