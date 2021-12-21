Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Sevilla ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Barcelona maçı 21 Aralık Salı günü saat 23:30'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.