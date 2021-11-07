Valencia - Atletico Madrid: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Atletico Madrid, Valencia'nın konuğu oldu. Nefes kesen mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

35. dakikada Atletico, Luis Suarez'in golüyle Mestalla'da 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda gol şöleni yaşandı.

50. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi. Ancak Atletico 58'de Griezmann ile skoru 2-1'e getirip yeniden öne geçti. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra bu kez Sime Vrsaljko farkı ikiye çıkardı.

ATLETICO UZATMADA YIKILDI!

Atletico Madrid son dakikalara 3-1 önde girerken Valencia 90+2'de Hugo Duro'nun golüyle farkı bire indirdi ve umutlandı. 90+6. dakikada bir kez daha golle buluşan Hugo Duro skoru 3-3'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi. Taraflar 3-3'lük beraberliğin ardından sahadan birer puanla ayrılırken Barcelona'nın ardından Atletico da 90+6'da yediği golle 3-3'lük beraberlikle yetindi.

Bu sonucun ardından Valencia 17, Atletico Madrid ise 23 puana yükseldi.