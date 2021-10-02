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Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 14:34 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 14:34
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşılaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak maç, S Sport Plus ve Smart Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Kondogbia, De Paul, Carrasco; Suarez, Felix

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Araujo, Dest; F de Jong, Busquets, Pedri; Memphis, L de Jong, Coutinho

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