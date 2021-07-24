Son dakika spor haberi: Matheus Fernandes'ten Barcelona'ya sitem! "Bir e-mail ile..."

2020 yılında, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Matheus Fernandes kulüpten 1 yıl sonra ayrılmasıyla ilgili Globo'ya açıklamalarda bulundu. Katalan ekibinden ayrıldığını bir e-mail'le öğrendiğini söyleyen Fernandes, "Beni Barcelona'dan bir e-mail göndererek kovdular. En azından telefonla arayarak söylemelerine razıydım. Çok çirkin ve hiç profesyonel bir hareket değildi. Bana da herkes gibi davranılmasını isterdim" ifadelerine yer verdi.

Gördüğü muamelenin kabul edilemeyeceğini söyleyen Fernandes, "Telefon açarak söylemek fazla masraflı bir yöntem değil. En azından bunu yapabilirlerdi ama yapmadılar. Hayallerimin takımı Barcelona'da bunları yaşamak beni çok üzdü" diyerek sözlerine devam etti.

Matheus Fernandes, 2020'de Palmeiras'tan 7 milyon euro'ya transfer olduğu Barcelona'dan 1 yıl sonra aynı takıma bedelsiz olarak geri döndü.