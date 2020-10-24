Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid muhtemel 11'ler İşte El Clasico hakkında tüm detaylar

El Clasico tarihinde bu zamana kadar oynanan maçlar sonunda Real Madrid'in 96, Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın iki büyük takımı ligde ise bu zamana kadar 180 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 73, Barcelona 72 galibiyet alırken, 35 müsabaka eşitlikle tamamlandı.

İlk defa 26 Mart 1916 tarihinde oynanan El Clasico'da takımlar son olarak 1 Mart 2020'de karşı karşıya gelmişti. Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi İşte El Clasico önce dikkat çeken istatistikler...

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nou Camp Stadı'nda (TSİ) bugün 17.00'de başlayacak karşılaşma, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı tarihte ilk defa seyircisiz oynanacak. Mücadele Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Her iki takım da ligdeki son maçlarını kaybederken, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Macar Ferencravos'u 5-1 mağlup eden Barcelona, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 3-2 yenilen Real Madrid'e göre daha moralli durumda.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımı Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda son 4 maçtır (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) kazanamıyor.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Fati, Coutinho ,Griezmann, Messi

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo ,Casemaro, Valverde, Kros, Modric , Junior, Benzema

MAÇ SAYISINDA RAMOS, GOL SAYISINDA MESSI

El Clasico tarihinde en fazla forma giyen futbolcu 44 maçla Real Madrid'den Sergio Ramos olurken, onu 43 karşılaşma ile Barcelona'dan Lionel Messi izliyor. Messi aynı zamanda 26 gol ile El Clasico tarihinde ağları en fazla havalandıran futbolcu konumunda.

Teknik direktör olarak ilk El Clasico maçına çıkacak olan Hollandalı Ronald Koeman, Barcelona formasıyla futbolculuk döneminde 14 kez (6 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik) bu heyecanı yaşamıştı.

KOEMAN VE ZİDANE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Önemli karşılaşma öncesi Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman ve Real Madrid Teknik Direktörü Zinadine Zidane, basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Koeman, "Benim futbolculuk dönemime nazaran El Clasico'da çok fazla değişen bir şey olmadı. Şu anda sadece seyirci olmayacak. Her zaman kupa kazanma mücadelesi veren iki büyük takım var. Madrid son maçlarda iyi sonuçlar almamış olabilir ama moralsiz olduğu anlamına gelmez. Çok tecrübeli futbolcuları var. İki mağlubiyetin ardından kazanmak zorunda olduklarını biliyorlar. Karşılaşmayı çok ortada görüyorum. Her iki takım da çok kaliteli ve tecrübeli. Bu tür maçlarda sonucu küçük detaylar belirliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son iki maçını kaybeden Real Madrid'de geleceği tartışılmaya başlanan teknik direktör Zinedine Zidane ise, "Takımdaki kaderimin belli olacağı yazılıyor. Olabilir, bunu inkar edemem. Geçen sezon da aynı şey deniliyordu, ya da Madrid'e ilk geldiğimde. Ben sadece işimi yaparım, gerisi önemli değil." ifadelerini kullandı.

Olumlu düşünmeleri gerektiğini ve Real Madrid'in her zaman tepki verecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Zidane, "Her maçın hikayesi ayrıdır. Futbolun iyi yanı da çok hızlı bir şekilde durumu değiştirebilmendir." diye konuştu.

La Liga'nın 7. haftasında oynanacak El Clasico öncesinde bir maçı eksik olan Real Madrid 10 puanla 3'üncü, iki maçı eksik Barcelona ise 7 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

İSTATİSTİKLER

Real Madrid'e rakip olduğu son iki La Liga karşılaşmasında gol sevinci yaşayamayan Barcelona, derbi tarihinde üç maçlık bir seriyi sadece Mart 1957-Şubat 1958 arasında yaşamıştı. Barcelona, El Clasico tarihindeki 400. resmi maç golünü atmak için Real Madrid'in karşısına çıkıyor.

Real Madrid, La Liga'da oynadığı son iki El Clasico'da mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı. Son karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid, Barcelona'yı Mayıs 2008'den bu yana üst üste iki La Liga derbisinde mağlup edemiyor.

Son 12 La Liga sezonunda oynanan ilk El Clasico'nun sadece birini kazanabilen Real Madrid, tek galibiyetini Ekim 2014'te sahsasında almıştı. Madrid ekibi, Aralık 2007'den bu yana sezonunun ilk El Clasico'sunu deplasmanda kazanamıyor. Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, El Clasico tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda. İspanyol oyuncu, bu karşılaşmada görev alması halinde La Liga'da en fazla El Clasico'da sahaya çıkan oyuncu rekorunu egale edecek.

Lionel Messi, Barcelona – Real Madrid rekabetinde en fazla resmi maç golü atan, en fazla La Liga golü atan ve Camp Nou'da en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Barcelona'ya rakip olduğu son sekiz resmi maçta da fileleri havalandıramayan Real Madrid forveti Karim Benzema, derbi tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Fransız santrfor, resmi maçlarda görev aldığı 24 El Clasico'da dokuz gol kaydetti.

Barcelona forveti Antoine Griezmann, Real Madrid'e rakip olduğu 11 La Liga maçında beş gol kaydetti. Fransız oyuncu, lig tarihinde Real Madrid'e hem Barcelona hem de Atletico formalarıyla gol atmayı başaran altıncı isim olabilir.

Kariyerinde ilk kez El Clasico'ya çıkmaya hazırlanan Ronald Koeman, La Liga'da Barcelona – Real Madrid derbisinde görev yapan yedinci Hollandalı teknik direktör olacak. Daha önceki altı çalıştırıcı arasında ilk derbisini kazanmayı başaran tek isim Louis van Gaal.

Barcelona'ya rakip olduğu dokuz resmi maçın sadece ikisini kaybeden Zinedine Zidane, dört galibiyetinin ikisini deplasmanda aldı. Real Madrid'in başında deplasmanda üç El Clasico'dan galip ayrılmayı başaran tek isim Miguel Munoz.