Haberler İspanya La Liga Iago Aspas'tan Emre Mor'a övgü

'tan 'a övgü

'da mücadele eden 'nun forvetteki en önemli oyuncusu , Türk futbolcu 'dan övgüyle söz etti. Aspas, "Emre farklı bir futbolcu. Bire birde bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor" ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 21:22
Iago Aspas'tan Emre Mor'a övgü

İspanya'nın Cadena Ser radyosuna demeç veren Aspas, "Emre farklı bir futbolcu. Bire birde bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor. Saha içinde çok ateşli. Ayağında top ile çok hızlı hareket edebiliyor." şeklinde konuştu.

Aspas, "Emre sahip olduğu tüm özelliklerini sahada birleştirmeli. Eğer konsantrasyonunu sadece futbola verirse bize büyük yardımı olacak bir futbolcu. Bundan hiç kuşkum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Celta'nın tarihindeki en pahalı olarak Ağustos 2017'de 13 milyon avroya İspanyol kulübüne gelen Emre, dışındaki hareketlerinden dolayı sorunlar yaşamış, zaman zaman kadro dışı kalmış ve ilk iki sezonunda beklenenin çok altında performans sergilemişti.

Geçen sezon kiralık olarak ilk 'a daha sonra 'a giden ve temmuz ayında 'ya dönen , şimdiye kadar ortaya koyduğu futbolla takımda ilk 11'deki yerini garantilemiş gözüküyor.

İspanyol basını, 23 yaşındaki Emre Mor'u "beklentileri yeniden yükseltmeyi başaran Celta'nın sürpriz transferi" olarak gösteriyor.

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