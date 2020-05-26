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26 Mayıs 2020, Salı
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Inter ve Cavani için kapışıyor

Inter ve Atletico Madrid Cavani için kapışıyor

Inter ve yıldız futbolcu 'nin transferinde karşı karşıya geldi. Fransız devi ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen iki ekip kıyasıya bir rekabet içinde.

Avrupa ekipleri gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Inter ve , Cavani'yi kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.

INTER 3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ
İtalyan temsilcisi 33 yaşındaki Cavani'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Takımın forvet oyuncusu Lautaro Martinez'in transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, Inter, Martinez'in boşluğunu Cavani ile doldurmayı hedefliyor. Fransız ekibi ile sözleşmesi sona erecek Cavani için 'dan gelen teklifin 3 yıllık olduğu ifade edildi.

CAVANI'NIN TERCİHİ HİÇ OYNAMADIĞI LALIGA
Inter'in teklifinin yanı sıra Atletico Madrid de Uruguaylı golcü için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol gazetesinde yer alan haberde, Madrid ekibinin devre arası transfer döneminde de Cavani için teklifte bulunduğu, ancak şu anda bonservis bedeli olmayacağı için transferin daha kolay gerçekleşebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, tecrübeli golcünün de daha önce oynamadığı LaLiga'da boy göstermeyi istediği yer aldı. Cavani daha önce İtalya'da Palermo ve formaları giymiş, ardından 'ye transfer olmuştu.

  1. 26.05.2020
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