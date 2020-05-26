Corona virüsü sonrası Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Corona virüsü sonrası Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...

Yeni tip corona virüsü bütün dünyada olduğu gibi İtalya'da da futbol ekonomisini oldukça kötü etkiledi. Covid-19 salgını nedeniyle birtakım ömlemler almayı planlayan Roma milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir karar aldı.

26 Mayıs 2020 Salı 09:45 Güncelleme: 26.05.2020 09:45
Corona virüsü sonrası Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...

Corona virüs pandemisinden ciddi şekilde etkilenen İtalya, yavaş yavaş toparlanıyor ancak salgının etkileri uzun süre sürecek gibi.


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Corona virüsü sonrası Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...

2 aydır futbol maçlarının oynanaması, gelirlerin olmaması derken futbol kulüpleri ekonomik olarak çok zor günler yaşıyor.

Corona virüsü sonrası Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...

İtalya'da futbol maçlarının geleceği için 14 Haziran'dan sonra karar verilecek. Takımlar ise antrenmanlara başladı.

Corona virüsü sonrası Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...

Hürriyet'in derlediği habere göre, Serie A'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü de virüsten çok etkilendi ve ekonomik kriz yaşıyor.

Corona virüsü sonrası Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Roma, bu nedenle küçülmeye gitme kararı aldı.

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