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Corona virüsü sonrası Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...
Yeni tip corona virüsü bütün dünyada olduğu gibi İtalya'da da futbol ekonomisini oldukça kötü etkiledi. Covid-19 salgını nedeniyle birtakım ömlemler almayı planlayan Roma milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir karar aldı.
26 Mayıs 2020 Salı 09:45
Güncelleme: 26.05.2020 09:45
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Corona virüs pandemisinden ciddi şekilde etkilenen İtalya, yavaş yavaş toparlanıyor ancak salgının etkileri uzun süre sürecek gibi.
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2 aydır futbol maçlarının oynanaması, gelirlerin olmaması derken futbol kulüpleri ekonomik olarak çok zor günler yaşıyor.
İtalya'da futbol maçlarının geleceği için 14 Haziran'dan sonra karar verilecek. Takımlar ise antrenmanlara başladı.
Hürriyet'in derlediği habere göre, Serie A'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü de virüsten çok etkilendi ve ekonomik kriz yaşıyor.
Ekonomik anlamda zor günler geçiren Roma, bu nedenle küçülmeye gitme kararı aldı.