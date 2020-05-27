"Yediklerinin yanında köpek normal" demişti... Yeni kriz!
VE KRİZ PATLAK VERDİ
Virüs salgınının ardından futbola dönme planı içinde olan Çin'de yabancı krizi patlak verdi. Burak Yılmaz, Çin'de forma giydiği dönemde pazarda gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek "Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok" demiş ve tecrübeli futbolcunun bu sözleri Çin medyasında gündem olmuştu.
KÖPEK YEDİKLERİNİN YANINDA İYİ KALIYOR
Burak açıklamalarının devamında, 'Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor' ''Ben Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." şeklinde konuşmuştu.
ÇİN'DE TARTIŞMA BİTMEDİ, ÖZÜR GELDİ AMA...
Çin'in Sohu internet sitesi de bunun üzerine ''Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, Çin hakkında kötü şeyler söyledi. Çinlilerin yemekte sınırı olmadığını ve bunun bir kültür olduğundan bahsetti. Bu sözleri Çin'de tartışma yarattı.'' sözlerini kullanmıştı. Daha sonra ise milli futbolcumuz Çin halkından özür dileyen bir paylaşımda bulundu.