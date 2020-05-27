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Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al
Altınordu formasıyla profesyonel olan, daha sonra Bundesliga eliplerinden Freiburg'a oradan da Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer olan Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için birçok kulüp devreye girmişti. Eski İngiliz futbolcu Emile Heskey'den de yıldız futbolcu için flaş açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar ve Liverpool detayı...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:14
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Liverpool'un eski futbolcusu Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'nün mutlaka transfer edilmesi tavsiyesinde bulundu.
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Heskey, "Liverpool, önümüzdeki transfer dönemimnde Leicester'dan Çağlar Söyüncü ve Real Sociedad'dan Diego Llorente'yi alarak kadrosunu kusursuz bir hale getirebilir.
Özellikle, Çağlar Söyüncü! Çünkü, o dünyanın her kulübünde rahatça oynayabilir. Leicester savunmasında en önemli görevi başarıyla yerine getirdi.
Wes Morgan ve Jonny Evans'ın ayak izlerini takip etmesi beklenirken, hepsini geride bıraktı." ifadelerini kullandı.
"LIVERPOOL İÇİN KUSURSUZ!"
"Pasları da çok iyi, ayağı topla haşır neşir." diyerek sözlerini sürdüreen Heskey, "Leicester'ın onu herhangi bir kulübe satacağını düşünmüyorum ama Liverpool, Çağlar'ı alırsa büyük bir iş başarmış olur.