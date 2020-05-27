Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al

Altınordu formasıyla profesyonel olan, daha sonra Bundesliga eliplerinden Freiburg'a oradan da Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer olan Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için birçok kulüp devreye girmişti. Eski İngiliz futbolcu Emile Heskey'den de yıldız futbolcu için flaş açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar ve Liverpool detayı...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:14
Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al

Liverpool'un eski futbolcusu Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'nün mutlaka transfer edilmesi tavsiyesinde bulundu.

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Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al

Heskey, "Liverpool, önümüzdeki transfer dönemimnde Leicester'dan Çağlar Söyüncü ve Real Sociedad'dan Diego Llorente'yi alarak kadrosunu kusursuz bir hale getirebilir.

Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al

Özellikle, Çağlar Söyüncü! Çünkü, o dünyanın her kulübünde rahatça oynayabilir. Leicester savunmasında en önemli görevi başarıyla yerine getirdi.

Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al

Wes Morgan ve Jonny Evans'ın ayak izlerini takip etmesi beklenirken, hepsini geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al

"LIVERPOOL İÇİN KUSURSUZ!"

"Pasları da çok iyi, ayağı topla haşır neşir." diyerek sözlerini sürdüreen Heskey, "Leicester'ın onu herhangi bir kulübe satacağını düşünmüyorum ama Liverpool, Çağlar'ı alırsa büyük bir iş başarmış olur.

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