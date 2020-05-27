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Jurgen Klopp'a transfer çağrısı: Çağlar Söyüncü'yü mutlaka al

Altınordu formasıyla profesyonel olan, daha sonra Bundesliga eliplerinden Freiburg'a oradan da Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer olan Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için birçok kulüp devreye girmişti. Eski İngiliz futbolcu Emile Heskey'den de yıldız futbolcu için flaş açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar ve Liverpool detayı...

27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





