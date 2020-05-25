İrfan Can Kahveci La Liga yolcusu! Transfer bedeli...
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İrfan Can Kahveci, İspanya La Liga yolcusu... Todofichajes'in haberine göre Milli yıldız için Başakşehir'in istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:16
Güncelleme: 25.05.2020 15:38
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Başakşehir'in Milli yıldızı İrfan Can Kahveci Sevilla yolunda... Todofichajes'in aktardığı bilgilere göre oyuncunun bonservis ücreti de belli oldu.
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Haberin detaylarında yer verilen bilgiler okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
"Sevilla, yaz transfer sezonu için alternatiflerini değerlendiriyor. Sportif Direktör Monchi yönetimindeki La Liga ekibi, büyük bütçelerle rekabet edebilmek için transfer yoklamasına başladı.
Todofichajes'in edindiği bilgilere göre Sevilla, Medipol Başakşehir ile İrfan Can Kahveci transferi için görüşmelere başladı.
İrfan Can Kahveci, Türk takımının en büyük yıldızlarından biri oldu ve bu sezon gösterdiği performans, geçmiş yıllardakinin üzerinde oldu.